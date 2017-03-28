التعادل السلبي يُنهي الشوط الأول من ودية مصر وتوجو

التعادل السلبي يحكم الشوط الأول من مواجهة مصر وتوجو

حسم التعادل السلبي بدون أهداف الشوط الأول من المباراة الودية التي تجمع بين مصر وتوجو في المباراة المقامة على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

وسيطر المنتخب المصري على بداية الشوط قبل أن يعود منتخب توجو للسيطرة بعض الشئ في منتصف هذا الشوط ، لكن الفراعنة استحوذا على مجريات المباراة مرة أخرى بفضل تحركات أمير عادل وكهربا ورمضان صبحي.

ودفع الأرجنتيني هيكتور كوبر بالعديد من الأسماء الجديدة في هذا الشوط وفي مقدمتهم أمير عادل وسام مرسي ، فيما لعب سعد الدين سمير بجوار أحمد حجازي في خط الدفاع ومن خلفهم شريف إكرامي في حراسة المرمى.