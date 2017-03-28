مرتضى منصور: لن نتعجل في اختيار المدرب الأجنبي

مرتضى منصور: لن نتعجل في اختيار المدرب الجديد حتى لا نقع في أخطاء الماضي

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لن يتعجل في التعاقد مع المدير الفني الجديد الذي سيتولى القيادة الفنية الأولى خلفا لمحمد حلمي.

ويبحث الزمالك عن مدير فني أجنبي خلال هذه الأيام لقيادة تدريب الفريق الأول خلفا للمستقيل محمد حلمي حيث طرح العديد من الأسماء وفي مقدمتهم الفرنسي ألان جيريس والكرواتي زالاتكو.

وقال منصور في تصريحات صحفية “لن نتعجل في اختيار المدير الفني الجديد خاصة وأن الفريق يقوده جهاز فني حاليا وهو ما يمنحنا الفرصة في عدم التعجل”.

وأضاف “سنحصل على الوقت الكافي لاختيار المدرب الأجنبي حتى لا نقع في الأخطاء التي وقعنا فيها قبل ذلك ، ولكي نختار مدير فني مميز”.