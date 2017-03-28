أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يحافظ على لاعبه الصاعد 5 مواسم

أحمد فتوح يمدد تعاقده مع الزمالك 5 مواسم

نجح نادي الزمالك في تمديد تعاقده مع الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بالنادي أحمد أبو الفتوح لمدة مواسم قادمة وذلك بعدما وقع اللاعب على عقود التجديد.

ووقع اللاعب على عقود تمديد تعاقده مع النادي الأبيض عصر اليوم في حضور إسماعيل يوسف مدير الكرة ووكيله أحمد يحيى.

وكان فتوح قد لفت الأنظار إليه بعدما شارك مع الفريق الأول عقب تعرص محمد ناصف للإصابة لكنه نجح في حجز مكان له في تشكيل الفريق الأبيض في المباريات الأخيرة.

وأعير أبو الفتوح إلى نادي إنبي مطلع الموسم الحالي ، لكنه عاد في يناير الماضي للزمالك ، ليقرر حلمي تصعيده للفريق الأول.