تعرف على تشكيل منتخب مصر في ودية توجو

كهربا يقود هجوم منتخب مصر أمام توجو

أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر تشكيل فريقه الذي سيواجه بعد قليل ضيفه توجو في المباراة الودية التي ستقام على ستاد “الجيش” ببرج العرب بالإسكندرية.

وجاء تشكيل منتخب مصر كالتالي :

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: سعد الدين سمير – أحمد حجازي – أحمد المحمدي – كريم حافظ