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متعب يغادر مران الأهلي بسبب “ورم” في محيط العين

كتب علي نبوي
- 28 مارس، 2017 4:47 م
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عماد متعب

متعب يغيب عن تدريبات الأهلي

غادر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريب فريقه المسائي وذلك بسبب ورم في العين استعدادا لمواجهة الداخلية المرتقبة السبت القادم في إطار مؤجلات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان متعب شارك بقوة في مران الفريق صباح اليوم ، لكنه له غادر يتواجد المران المسائي بسبب ورم في محيط العين.

نيديفيد ينتظم في مران الأهلي

فيما انتظم كريم نيدفيد، في مران فريقه الجماعي والذي يقام على ملعب التتش بالجزيرة بمقر النادي بالجزيرة.

وكان نيدفيد قد اكتفى بالتأهل خلال الفترة الماضية بسبب جزع في الرباط الداخلي للركبة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الداخلية، يوم السبت المقبل، على استاد السلام، ضمن مؤجلات الجولة ال21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

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