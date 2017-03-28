متعب يغيب عن تدريبات الأهلي غادر عماد متعب مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريب فريقه المسائي وذلك بسبب ورم في العين استعدادا لمواجهة الداخلية المرتقبة السبت القادم في إطار مؤجلات الجولة الـ 21 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وكان متعب شارك بقوة في مران الفريق صباح اليوم ، لكنه له غادر يتواجد المران المسائي بسبب ورم في محيط العين.

نيديفيد ينتظم في مران الأهلي