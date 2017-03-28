اخبار الزمالك

معسكر مغلق للزمالك قبل مواجهة سموحة

كتب ihfbib
- 28 مارس، 2017 4:33 م
20,206
تدريب

الزمالك يقرر إقامة معسكر مغلق في الإسكندرية الخميس المقبل

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة محمد حلمي السفر إلى الإسكندرية الخميس المقبل للدخول في معسكر مغلق استعدادا لمواجهة سموحة المقبلة.

ويخوص الزمالك مواجهة صعبة السبت المقبل أمام سموحة في قمة مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي قرار حلمي بالسفر إلى الإسكندرية قبل المباراة بـ48 ساعة وذلك لإبعاد اللاعبين عن أجواء الجمعية العمومية والتي ستقام يومي الخميس والجمعة للتوصيت على قرار الانسحاب من الدوري.

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك قد قرر بقاء محمد حلمي على رأس القيادة الفنية للفريق الأول حتى الوصول إلى اتقاق مع المدير الفني الأجنبي الجديد.

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