أخبار الأهلي اليوم.. وليد سليمان ينتظم في التدريبات الجماعية بالأهلي

وليد سليمان ينضم لتدريبات الأهلي

انتظم وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في التدريبات الجماعية لفريقه التي تقام على ملعب “مختار التتش” بمقر النادي بالجزيرة.

وعانى اللاعب من شد في العضلة الخلفية وعضلة السمانة خلال مباراة فريقه السابقة أمام بيدفيست في إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا والتي منعته من المشاركة في التدريبات الجماعية في الأيام الأخيرة

وسيكون اللاعب جاهزا للمشاركة في مباراة فريقه المقبلة أمام الداخلية والمقرر إقامتها السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

فيما يشارك مروان محسن مهاجم الفريق في تدريبات تأهيلية بصالة الجيمانيزويوم للتعافي من إصابته بقطع في الرباط الصليبي.