ملخص ونتيجة ومشاهدة مباراة مصر وتوجو

فوز كبير للفراعنة على توجو

حقق المنتخب المصري فوزاً كبيراً على نظيره منتخب توجو بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم على ملعب برج العرب في إطار الاستعدادات لمباراة تونس في افتتاح مشوار التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا 2019بالكاميرون.

وسيطر نتيجة التعادل السلبي على احداث الشوط الأول من المباراة، حيث فشل الفراعنة في زيارة شباك توجو في الـ45 دقيقة الأولى.

مصر تسحق توجو بثلاثية نظيفة

وفي الشوط الثاني، كشر الفراعنة عن أنيابهم وأحرزوا ثلاث أهداف متتالية بأقدام محمود كهربا وأحمد الشيخ ومحمد النني في الدقائق 49 و 56 و 63.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعدد من اللاعبين أمثال، أحمد الشيخ وألكسندر واللذان ظهرا بمستوى مميز في اللقاء.