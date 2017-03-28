بث مباشر مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء 28-3-2017

بث مباشر مباراة مصر وتوجو اليوم الثلاثاء

يخوض منتخب مصر اختبارا وديا وذلك عندما يستقبل نظيره منتخب توجو مساء اليوم الثلاثاء 28-3-2017.

ويحتضن ستاد “الجيش” ببرج العرب المواجهة الودية التي ستجمع بين مصر ونوجو في إطار التحضير لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

مشاهدة مباراة مصر وتوجو

ويدخل منتخب مصر هذه المباراة في الظهور الرسمي الأول بعد بطولة أمم إفريقيا والتي حل فيها في المركز الثاني خلف الكاميرون.

ومن المقرر أن تذاع مباراة مصر والكاميرون في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.

مصر وتوجو بث مباشر

وسيخوض الأرجنتيني هيكتور كوبر هذا اللقاء تحت شعار منح الفرصة للاعبين الجدد الذين ضمهم لمعسكر مارس وفي مقدمتهم أحمد الشيخ لاعب الأهلي والمعار لمصر المقاصة وعمرو طارق مدافع إنبي.

يو تيوب يالا شوت مباراة مصر وتوجو اليوم 28-3-2017

ومن المتوقع أن يدفع كوبر في هذا اللقاء بمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين أمثال أحمد فتحي وعصام الحضري وطارق حامد ومحمود حسن “تريزيجيه” فيما يتوقع أن يجلس محمد صلاح على مقاعد البدلاء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وتوجو

تنقل مباراة مصر وتوجو على قناة أون سبورت في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة – السابعة مساءً بتوقيت السعودية.