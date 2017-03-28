سلامة يرد على شائعات انتقاده للبدري

أنور سلامة: نعتز بنجاحات البدري مع الأهلي ومندهش من أنباء حدوث مجزرة في الفريق الأول أكد أنور سلامة، عضو لجنة الكرة بالنادي الأهلي، على أنه لم يُدلِ بأي تصريحات، ولم يُجرِ أي حوارات طيلة الأيام الماضية، ونفى المدرب الكبير كل ما نسبته إليه بعض الصحف من تعليقات على أداء الفريق الأول للأهلي، بقيادة حسام البدري، حيث أكد على اعتزازه به وسعادته بنجاحاته المتتالية.

وأضاف بأنه والشيخ طه إسماعيل، يؤازران حسام البدري، حتى يواصل مشواره، ويفوز مع الأهلي ببطولة الدوري، ويخوض بثقة واقتدار المشوار الأفريقي أيضًا.

وأبدى دهشته وانزعاجه من جرأة البعض، الذين نسبوا إليه أنه يستعد للقيام بمجزرة والإطاحة بعدد من نجوم ولاعبي الأهلي الحاليين ،إذ أنه ليس واردًا حدوث ذلك، وليس هناك حتى تفكير في ذلك. سلامة: لا نتدخل في عمل المدير الفني بالأهلي

وقال أنور سلامة أن لجنة الكرة لا تتدخل في عمل المدير الفني للأهلي، من قريب أو بعيد، وبأي شكل وصورة وأن هذا هو التقليد المتبع طول الوقت داخل النادي الأهلي العريق..