أخبار الأهلي اليوم.. أحمد فتحي يُمهد للرحيل عن الأهلي نهاية الموسم

أيام أحمد فتحي معدودة في الأهلي

باتت أيام أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي معدودة داخل القلعة الحمراء ، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت بين اللاعب وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكان فتحي قد كذب تصريحات عبد الحفيظ بخصوص العرض الذي تلقاه اللاعب من نادي أهلي جدة السعودي في يناير الماضي ، وهو ما حدث أزمة بينه وبين النادي الأهلي.

واقترب فتحي من الرحيل عن الأهلي في الصيف المقبل خاصة وأنه يتبقى في عقده موسم واحد مع القلعة الحمراء ، حيث من المتوقع أن يوافق مجلس الإدارة على رحيله في حالة وصوله عرض قوي.

وسيكون فتحي محورا للانتقال لأحد الأندية السعودية في ظل الرغبة الكبيرة من الأهلي والهلال للتعاقد معه في الموسم المقبلز.