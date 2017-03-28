حلمي يجتمع بلاعبي الزمالك قبل المران وخبر سار للفريق قبل مواجهة سموحة

حلمي يطالب لاعي الزمالك بالتركيز

عقد محمد حلمي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اجتماعا مع لاعبي فريقه قبل انطلاق مران اليوم حيث طالب خلاله اللاعبين بضرورة التركيز في المباراة المقبلة أمام سموحة.

كما طالب حلمي من اللاعبين عدم الالتفاف إلى الأنباء الحالية حول المدير الفني الذي سيتولى تدريب الفريق حتى لا يؤثر عليهم في المباراة الهامة المقبلة.

الشناوي وصلاح ينضمان لتدريبات الزمالك

وعلى جانب أخر تلقى الجهاز الفني للفريق خبرا سارا بمشاركة الثنائي أحمد الشناوي وإبراهيم صلاح في التدريبات بعد التعافي من الإصابة التي لحقت بهما.

وعانى الشناوي في الفترة السابقة من ملخ في العضلة الأمامية ، بينما عانى صلاح من ألام في السمانة.

وأصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة في مباراة سموحة المقبلة والمقرر إقامتها السبت المقبل ضمن مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.