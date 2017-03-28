أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يستقر على قيادة محمد حلمي للفريق أمام سموحة

محمد حلمي يقود الزمالك أمام سموحة

استقر مجلس إدارة نادي الزمالك بقيادة المستشار مرتضى منصور على بقاء محمد حلمي على رأس القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى مباراة سموحة المقبلة.

وكان الزمالك قد أعلن في وقت سابق رحيل محمد حلمي عن تدريب الفريق من أجل التعاقد مع مدير فني أجنبي لخلافته.

ويواجه الزمالك سموحة السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز ، وهي المباراة التي يطمح خلالها الفريق الأبيض لتحقيق الفوز لتعويض خسارة الجولة السابقة أمام مصر المقاصة.

وكشف مصدر مقرب من مجلس إدارة الزمالك لـ”أخبار الأهلي” بأن محمد حلمي سيقود الفريق في المباراة المقبلة أمام سموحة حتى التعاقد مع مدير فني جديد.

وأضاف المصدر بأن مجلس الإدارة وافق على بقاء حلمي نظرا لضيق الوقت حتى موعد المباراة المقبلة لذلك فضل بقاء المدير الفني.