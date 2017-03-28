صورة.. أحمد فتحي يرضخ لأوامر عبد الحفيظ خوفا من العقوبات

أحمد فتحي يغلق حسابه على انستجرام

اضطر أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى غلق حسابه على موقع التواصل “انستجرام” خوفا من توقيع عقوبات عليه بعد أزمته الأخيرة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

وكان فتحي قد أعلن نشر على حسابه بموقع التواصل انستجرام قائلا “حين سكت أهل الحق توهم أهل الباطل انهم علي حق ان تقل خير أو تصمت اتقوا الله إنا الي الله راجعون صباح الخير” ،وهو الأمر الذي أوضح فيه المتابعون على أنها إشارة للتصريحات التي أثيرت في الفترة الأخيرة بينه وبين مدير الكرة بخصوص عرض أهلي جدة السعودي للتعاقد مع اللاعب في يناير الماضي.

وكان عبد الحفيظ قد قرر اليوم فرض حظر إعلامي على لاعبي الأهلي بداية من اليوم وحذر اللاعبين من الظهور في أي وسيلة إعلامية ، مع التأكيد على لائحة الفريق في حالة مخالفة ذلك.

وقام فتحي بغلق حسابه على الجمهور وقام بضبطه إلى نظام “بريفات”.