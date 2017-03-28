كوبر يوجه صدمة قوية لهدف الأهلي والزمالك

كوبر: عمرو مرعي مهاجم عادي

وجه الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر صدمة قوية لعمرو مرعي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي والتي يشتعل الصراع بين الأهلي والزمالك للتعاقد معه وذلك بعدما صرح بأنه مهاجم عادي ولم يلفت إليه الأنظار.

ويرغب الأهلي والزمالك في التعاقد مع مهاجم إنبي نهاية الموسم المقبل لتدعيم خط هجومهما الموسم المقبل في ظل إصابة مروان محسن بالرباط الصليبي من الفريق الأحمر ، واقتراب رحيل الزامبي إيمانويل مايوكا مهاجم الفريق الأبيض.

وفي تصريحات للمدرب الأرجنتيني أكد على أن عمرو مرعي مهاجم عادي ولا يفرق كثيرا عن باسم مرسي مهاجم الزمالك في قوة الضغط والالتحام القوي.

وأضاف كوبر بان اللاعب لم يلفت إليه الأنظار في مباراة الأمس أمام بنين ، إلا أن هناك مجموعة أخرى لفت الأنظار خلال المباراة وظهرت بشكل أفضل منه.