الزمالك يعلن عن مدربه في مواجهة سموحة

الزمالك يقرر قيادة محمد حلمي لمواجهة سموحة

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، تولي محمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق لقيادة الأبيض في مواجهة سموحة المقبلة.

وسيلتقي الزمالك مع سموحة في الأول من شهر أبريل القادم في إطار مباريات الدوري المصري الممتاز المتوقف حالياً بسبب معسكر منتخب مصر.

وكان مرتضى منصور قد أعلن من قبل عن رحيل محمد حلمي عن نادي الزمالك مع البحث عن مدير فني أجنبي لقيادة الفريق في الفترة المقبلة.

إلا أن تعثر مفاوضات إدارة الزمالك مع عدد من المدربين الاجانب حال دون الاستقرار على الاسم الذي سيقود الفريق في الفترة المقبلة.

وجاء هذا التعثر ليؤدي بإدارة الزمالك لاختيار محمد حلمي لإدارة المباراة لحين إتمام التعاقد مع مدير فني أجنبي في الأيام القادمة.