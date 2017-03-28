اخبار الاهلى

صالح جمعة يتخلص من ألام المعدة

كتب أحمد إبراهيم
- 28 مارس، 2017 12:41 م
20,206
صالح جمعةصالح جمعة

شفاء صالح جمعة من إصابته ليصبح جاهزاً لملاقاة الداخلية

تعافى اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به في المعدة خلال الأيام الماضية.

وشارك صالح جمعة في مران الأهلي الجماعي صباح اليوم الثلاثاء ليعلن عن جاهزيته للتواجد مع الفريق في المباريات المقبلة.

وكان صالح جمعة قد اكتفى بالمشاركة في التدريبات البدنية والتأهيلية خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من ألام في المعدة.

وشارك صالح جمعة في التدريب الجماعي صباح اليوم الأحد بصورة طبيعية بناء على قرار من الجهازين الفني والطبي بالأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الداخلية يوم السبت القادم على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

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