صالح جمعة يتخلص من ألام المعدة

شفاء صالح جمعة من إصابته ليصبح جاهزاً لملاقاة الداخلية

تعافى اللاعب صالح جمعة صانع ألعاب النادي الأهلي من الإصابة التي لحقت به في المعدة خلال الأيام الماضية.

وشارك صالح جمعة في مران الأهلي الجماعي صباح اليوم الثلاثاء ليعلن عن جاهزيته للتواجد مع الفريق في المباريات المقبلة.

وكان صالح جمعة قد اكتفى بالمشاركة في التدريبات البدنية والتأهيلية خلال الأيام الماضية بسبب معاناته من ألام في المعدة.

وشارك صالح جمعة في التدريب الجماعي صباح اليوم الأحد بصورة طبيعية بناء على قرار من الجهازين الفني والطبي بالأهلي.

ومن المقرر أن يلتقي الاهلي مع الداخلية يوم السبت القادم على ملعب السلام في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.