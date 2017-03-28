صورة.. رسالة جديدة من فتحي رغم الحظر الإعلامي

أحمد فتحي يستخدم “التواصل الاجتماعي” لتوصيل رسالة جديدة

قام اللاعب أحمد فتحي بنشر رسالة جديدة منه بعد الازمة التي نشبت في الفترة الماضية بسبب تصريحاته تجاه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء.

وكانت أزمة قد نشبت بين أحمد فتحي وعبد الحفيظ في الساعات الماضية بسبب تأكيد اللاعب على تلقيه عرضاً من اهلي جدة السعودي في الوقت الذي نفى فيه مدير الكرة الأمر.

وقام فتحي بنشر رسالة عبر موقع انستجرام للتواصل الإجتماعي، حيث استخدم خلالها أحد الحكم من أجل إيصال رسالة جديدة لمسؤولي القلعة الحمراء.

وقال أحمد فتحي عبر حسابه: ” حين سكت أهل الحق توهم أهل الباطل انهم علي حق ان تقل خير أو تصمت اتقوا الله أنا الي الله راجعون صباح الخير”.

الجدير بالذكر أن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي قد أعلن عن فرض حظر إعلامي على لاعبي الفريق من أجل زيادة حالة التركيز لديهم خاصة بعد التصريحات العديدة التي أدلوا بها مؤخراً.