الثلاثي المصاب بالأهلي يعلن جاهزيته لمواجهة الداخلية

غالي ومؤمن ونيدفيد يعلنون جاهزيتهم لمباراة الأهلي والداخلية

أعلن الثلاثي حسام غالي، مؤمن زكريا وكريم نيدفيد لاعبو النادي الأهلي عن جاهزيتهم لخوض المباراة المقبلة للفريق أمام الداخلية بالدوري المصري.

وكان الثلاثي قد غاب عن التدريبات الجماعية للأهلي بسبب إصابات عضلية مختلفة، قبل أن يعودوا للمشاركة في مران الفريق صباح اليوم الثلاثاء.

وانتظم غالي ومؤمن ونيدفيد في تدريبات الأهلي الجماعية بصورة طبيعية صباح الثلاثاء، حيث من المقرر أن يتواجدوا أيضاً في المران المسائي.

وجاء تواجد الثلاثي في المران الجماعي ليؤكد على جاهزيتهم للمشاركة في المباراة المقبلة للأهلي التي سيلتقي خلالها مع الداخلية يوم السبت القادم.

وسيلتقي الأهلي مع الداخلية يوم السبت القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز والتي تقام على ملعب السلام.