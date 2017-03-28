في أول رد فعل من عبد الحفيظ.. حظر إعلامي على لاعبي الأهلي!

عبد الحفيظ يفرض حظراً إعلامياً على جميع لاعبي الأهلي

قرر سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي فرض حظراً إعلامياً على جميع لاعبي الفريق خلال الفترة المقبلة.

وجاء قرار عبد الحفيظ بعد ظهور عدد من اللاعبين في وسائل الإعلام المختلفة خلال الأيام الماضية مما تسبب في عدد من المشكلات.

وظهر أحمد فتحي تليفزيونياً ليدلي بتصريحات أثارت استياء مسؤولي القلعة الحمراء، بعد ساعات قليلة من تهديد عماد متعب بالرحيل.

وإتخذ عبد الحفيظ قراراه بحظر لاعبي الأهلي إعلامياً من أجل الحد من تلك الأزمات ووضع اللاعبين في مساحة التركيز المطلوبة للفترة المقبلة.

وأعلن عبد الحفيظ عن وجود النية لتوقيع عقوبات على أي لاعب يقوم باختراق الحظر المفروض على اللاعبين والتحدث لأي وسيلة إعلامية.

الجدير بالذكر أن الاهلي يستعد حالياً لملاقاة الداخلية في الأول من أبريل القادم في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري.