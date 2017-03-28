مفاجأة.. مدرب إسرائيل مرشحاً لتدريب الزمالك

مرتضى منصور: تلقينا ترشيحاً لتدريب مدرب إسرائيل للزمالك

كشف مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن تلقيه ترشيحاً لتولي الفرنسي لويس فيرنانديز لتدريب القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة.

وسبق لمرتضى منصور أن أعلن من قبل عن رحيل محمد حلمي المدير الفني الحالي للزمالك عن منصبه في ظل البحث عن مدير فني أجنبي لتولي المهمة.

وأشار منصور إلى أنه تلقى ترشيحاً بتولي فيرنانديز تدريب الفريق خلال الفترة المقبلة، إلا أنه تم رفضه بالإجماع من جانب مجلس إدارة نادي الزمالك.

وشدد منصور على أن رفض المدير الفني البرتغالي جاء بسبب تدريبه من قبل للمنتخب الإسرائيلي، وهو ما يعد مرفوضاً من جانب إدارة القلعة البيضاء.

الجدير بالذكر أن إدارة الزمالك تفاضل حالياً بين الثلاثي ألان جيريس وأوجستو إيناسو وزلاتكو داليتش من أجل تولى أحدهم تدريب الفريق في الفترة الحالية.