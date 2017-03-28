مدرب جديد يدخل دائرة المرشحين لتدريب الزمالك

أجواس مدرب كاب فيردي السابق مرشح لتدريب نادي الزمالك

دخل البرتغالي روي أجواس المدير الفني السابق لمنتخب كاب فيردي ضمن دائرة المرشحين لتدريب نادي الزمالك خلفاً لمحمد حلمي المدير الفني الحالي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن رحيل محمد حلمي عن منصبه في الفترة الحالية، مؤكداً على اقتراب تعيين مدير فني أجنبي للفريق.

وتلقت إدارة الزمالك ترشيحاً من جانب أحد الوكلاء الذي عرض تدريب أجواس على القلعة البيضاء ليكون خليفة لمحمد حلمي في الفترة المقبلة.

إلا أن اسم المدير الفني البرتغالي لم يلق قبولاً قوياً لدى مسؤولي نادي الزمالك في ظل ضعف السيرة الذاتية الخاصة به، حيث من المقرر أن يتم البت في أمره بصورة نهائية خلال الساعات المقبلة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك جلسة مساء اليوم الثلاثاء ليستقر خلالها على اسم المدير الفني الجديد للفريق خلفاً لمحمد حلمي.