إصابة لاعب طائرة الأهلي بالرباط الصليبي

تأكد إصابة محمد عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي

تأكدت إصابة اللاعب محمد عبد المنعم بدوي ضارب فريق الكرة الطائرة بالنادي الأهلي بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

وكان عبد المنعم قد تعرض لإصابة خلال مباراة الاهلي امام النجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة الأفريقية للأندية الأبطال.

وتوج الاهلي بطلاً للبطولة الأفريقية بعد تفوقه على النجم بثلاثة أشواط لواحد، وهي المواجهة التي شهدت إصابة منعم في الشوط الثالث.

وتعرض عبد المنعم للإصابة خلال المباراة ليخرج من الملعب محمولاً، قبل أن يتم نقله لأحد المستشفيات بتونس ليخضع لأشعة وفحوصات طبية.

وأثبتت الأشعة إصابة عبد المنعم بقطع في الرباط الصليبي، حيث سيحتاج اللاعب للخضوع لعملية جراحية للشفاء من إصابته.

الجدير بالذكر أن إدارة النادي الأهلي تنتظر عودة اللاعب مع تونس خلال الأيام المقبلة من أجل تحديد موعد العملية الجراحية له.