كوبر: تأكدت أن اللاعب “المسلم” هو الأكثر تواضعاً

هيكتور كوبر: لم أجد في مسيرتي لاعبين متواضعين كلاعبي مصر

أكد الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على سعادته بحالة التواضع التي يتمتع بها لاعبي الفراعنة خلال فترة توليه المهمة حاليا.

وأشار كوبر إلى أن اللاعبين المصريين يتسمون بالتواضع عن أقرانهم في أوروبا وأمريكا الجنوبية، مشدداً على أنها ميزة تصب في صالح الفريق.

وقال المدير الفني الأرجنتيني: ” مررت بالعديد من التجارب في مشواري الطويل، إلا أنني لم أجد مجموعة متواضعة الخلق كما لاعبي المنتخب المصري “.

وأكمل: ” اللاعب المسلم دائماً متواضع ويستمع إلى التعليمات بشكل جيد ويحب دائماً أن يتعلم، وهي صفة تميزه عن جميع اللاعبين في القارات الأخرى “.

واختتم كوبر: ” اتعامل باحترافية مع اللاعبين، فجميعنا بشر ولسنا جماد، الاحترام يجب أن يسود في النهاية، وتربطني علاقات جيدة للغاية بجميع اللاعبين “.