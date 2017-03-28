كوبر في رسالة قوية لغالي: إذا رأيتك سأصافحك

هيكتور كوبر يوجه رسالة لحسام غالي بعد استبعاده من منتخب مصر

حرص الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب مصر على توجيه رسالة لحسام غالي قائد النادي الأهلي في ظل استبعاد الأخير من معسكر الفراعنة.

وكان كوبر قد استبعد غالي من حساباته في الفترة الأخيرة، قبل أن يخرج في تصريحات تليفزيونية موجهاً رسالة للاعب أكد خلالها على عدم وجود أية خلافات شخصية.

وقال المدير الفني لمصر: ” على الرغم من تصريحات غالي الأخيرة برغبته في تجنبي وعدم مصافحتي إذا وجدني في أي مكان، إلا أنني سأتوجه له وأصافحه إذا رأيته “.

وأكمل: ” لا توجد أي مشكلة شخصية بيني وبين غالي، أقوم باستبعاد اللاعب فقط لأن طريقة لعبنا لا تناسبه وهو غير مؤمن لما نؤمن به ونخطط له داخل الملعب “.

وأضاف: ” احتاج للتعامل مع اللاعبين الذين يؤمنون بخطتي فقط، لن يتمكن أي لاعب من تنفيذ الخطة إذا كان لا يؤمن بها، وهو سبب استبعادي لغالي “.

واختتم: ” أنا المسؤول الأول عن معسكرات المنتخب ولا أسمح بوجود أي مشكلة بها، وإذا ثبت سوء تعامل الجهاز الفني لأي لاعب فإنني سأعتذر له على الفور “.