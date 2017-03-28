مران بدني لخماسي الأهلي.. وإعفاد سليمان ومحسن من المران الصباحي

لاعبو الأهلي يستعدون للداخلية بمران صباحي وآخر مسائي

يخوض لاعبو النادي الأهلي تدريبهم الصباحي اليوم الثلاثاء استعداداً لاسئتناف مباريات الدوري المصري الممتاز في الاول من شهر أبريل القادم.

ويستعد الاهلي لملاقاة الداخلية في الأول من أبريل في المباراة المؤجلة من الجولة 21 للدوري المصري الممتاز.

وخاض الخماسي أحمد حمودي، جونيور أجايي، أكرم توفيق، عمرو السولية وأحمد حمدي تدريبات بدنية في صالة الألعاب على هامش مران الأهلي الصباحي.

وقرر حسام البدري المدير الفني للنادي الأهلي إعفاء الثنائي وليد سليمان ومروان محسن من المشاركة في المران الصباحي.

ومن المقرر أن يتواجد الثنائي في المران المسائي اليوم الثلاثاء، حيث يخوض محسن تدريبات تأهيلية للتعافي من إصابته بالرباط الصليبي.

وكان وليد سليمان قد غاب عن تدريبات الأهلي الجماعية في الأيام الماضية بسبب ظروف خاصة به حالت دون تواجده مع زملاءه في المران.