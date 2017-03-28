الأهلي يعثر على خليفة «كوليبالي»

الأهلي يوجه أنظاره نحو مهاجم الوداد

جدد النادي الأهلي اهتمامه بالمهاجم الدولي الكونغولي فابريس أونداما نجم نادي الودادا المغربي للتعاقد معه في الصيف المقبل.

ويبحث الأهلي عن مهاجم إفريقيا مميز للتعاقد معه عقب نهاية الموسم الحالي، بديلاً للإيفواري سوليماني كوليبالي الذي فشل في وضع بصمته مع الفريق منذ ضمه في يناير الماضي.

أونداما يعود لرادار الأهلي مجدداً

ووجه مسئولو الأهلي انظارهم نحو ضم المهاجم الكونغولي أونداما في الصيف المقبل وخطفه من الوداد، خاصة أن عقده الحالي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

وينافس الأهلي مع فريقي الترجي والنجم الساحلي التونسيان على الظفر بخدمات هداف الوداد المغربي في الموسم الجديد.