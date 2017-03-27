عرض صيني يهدد أحلام الأهلي والزمالك في ستانلي

ستانلي يتلقى عرضاً من الصين

تلقى المهاجم النيجيري ستانلي أوهايتشي نجم نادي الزمالك والمعار إليه من صفوف فريق وادي دجلة عرضاً للعب في الصين الموسم المقبل.

وقدمت أحد الأندية الصينية عرضاً عن طريق أحد وكلاء اللاعبين لمهاجم الزمالك ستانلي من أجل الإحتراف في الصين نهاية الموسم الجاري.

عرض صيني قد يخطف ستانلي من الدوري المصري

وبات العرض الصيني يهدد أحلام الأهل يوالزمالك في ضم اللاعب، خاصة في ظل القدرة الشرائية والعروض الخيالية التي تقدمها الأندية الصينية في الوقت الحالي.

ويمتلك نادي الزمالك أولوية التعاقد مع ستانلي مقابلد دفع مليون ونصف المليون دولار أي ما يقارب الـ30 مليون جنيه، وهو ما يرفض مرتضى منصور دفعه في ظل ارتفاع سعر الدولار في البلاد.

جدير بالذكر أن ماجد سامي رئيس وادي دجلة قد كشف مؤخراً عن بداية تسويق ستانلي في الخليج لبيعه في الصيف المقبل.