حقيقة مفاوضات ليفربول لضم تريزيجيه

شوبير يكشف: هل فاوض ليفربول تريزيجيه؟

كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي مع الفرعون المصري محمود تريزيجيه نجم نادي موسكرن المعار إلى أندرلخت البلجيكي.

وأكد “شوبير” في برنامجه “مسا مصر” عبر أثير راديو مصر أن ليفربول بالفعل دخل في مفاوضات مع وكيل محمود حسن تريزيجيه من أجل التفاوض على ضمه في الصيف المقبل.

شوبير: ليفربول ينتظر نهاية الموسم للتفاوض على ضم تريزيجيه

وأوضح الإعلامي الشهير أن ليفربول ينتظر نهاية الموسم من أجل الدخول في مفاوضات رسمية مع أندرلخت البلجيكي للتفاوض على ضم اللاعب.

ويلعب تريزيجيه حالياً مع فريق موسكرن على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري.