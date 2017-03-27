رامي ربيعة يكشف حقيقة الاعتداء عليه في بنها

رامي ربيعة ينفي الإعتداء عليه في بنها

كشف رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي حقيقة الأنباء التي ترددت حول الإعتداء عليه في مدينة بنها خلال حفل افتتاح فرع الأهلي ستور.

وكانت عدة أنباء قد خرجت حول إعتداء بعض المشجعين على رامي ربيعة في مدينة بنها خلال حضوره حفل افتتاح فرع الأهلي ستور في القليوبية.

ونفى “ربيعة” أنباء الإعتداء عليه في بنها، مؤكداً أن تلك الأخبار عارية تماماً عن الحقيقة ولا أساس لها من الصحة.

ربيعة: ما حدث في افتتاح فرع الأهلي تزاحم لالتقاط الصور التذكارية

وأوضح مدافع المارد الأحمر أن ما حدث هو مجرد تزاحم من الجماهير من أجل التقاط الصور التذكارية معه، متعجباً من أنباء الإعتداء عليه.

وأضاف ربيعة بأن استقبال الجماهير له وللاعبين في فرع الأهلي ستور كان مثالياً، حيث رحب بهم الجمهور بحفاوة بالغة وتقدير شديد.