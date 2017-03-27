بالفيديو| أول رد من سيد عبد الحفيظ على تصريحات متعب وفتحي

سيد عبد الحفيظ يكشف حقيقة التحقيق مع متعب وفتحي

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن حقيقة التحقيق مع الثنائي عماد متعب وأحمد فتحي بعد تصريحاتهما تجاه الجهاز الفني بالأمس.

وأكد”عبد الحفيظ” في تصريحات إذاعية لبرنامج “مسا مصر” أنه سيتم عقد جلسة مع جميع اللاعبين في أول تجمع وليس مع لاعب بعينه.

عبد الحفيظ: جلسة مع جميع اللاعبين لرفض التصريحات الإعلامية المسيئة

وأوضح مدير الكرة أن الجلسة مع جميع اللاعبين سيتم التأكيد فيها على أن مثل تلك التصريحات الإعلامية مرفوضة شكلاً وموضوعاً.

وعن التحقيق مع متعب وفتحي، قال:” الأمر لن يكون تحقيق بنفس معنى الكلمة، ولكن سيتم التأكيد على اللاعبين على مبادئي النادي والرفض النهائي للتعليق على تصريحات مسئولي النادي في الإعلام”.