بالفيديو| سيد عبد الحفيظ: سنتعاقد مع لاعبي الزمالك فهذا حقنا

سيد عبد الحفيظ: سنتعاقد مع أي لاعب نحتاج له

كشف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي عن أحقية النادي في التعاقد مع أي لاعب يرغب الجهاز الفني في ضمه.

وأكد “عبد الحفيظ” في تصريحات إذاعية لبرنامج “مسا مصر” أن النادي الأهلي من حقه التعاقد مع لاعب مميز يحتاج إليه الفريق ويرغب في ارتداء قميص النادي، مع الإلتزام بالعقود.

عبد الحفيظ: من الوارد ضم لاعبين من الزمالك

وأوضح مدير الكرة بالأهلي أن من حق النادي التعاقد مع لاعبين من نادي الزمالك، وأنه من الوارد ضم بعض اللاعبين من الزمالك الذي يمكن ضمهم للفريق.