طائرة الأهلي تتوج بلقب إفريقيا للمرة الـ12 على حساب النجم الساحلي

الأهلي يتوج بلقب بطولة إفريقيا للطائرة

حققت طائرة النادي الأهلي “رجال” لقب بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري على حساب فريق النجم الساحلي التونسي اليوم الأثنين.

وفاز فريق الطائرة بالأهلي على حساب فريق النجم الساحلي في المباراة النهائية بثلاثة أشوط لشوط واحد والتي أقيمت على صالة نادي الترجي.

وأنهى الفريق الساحلي الشوط الأول لصالحه بنتيجة 20/25 قبل يكشر الأهلي عن أنيابه ويفوز بالأشواط الثلاث الأخرى بنتيجة 18/25، 20/25، 18/25.

طائرة الأهلي تحصد اللقب الإفريقي للمرة الـ12 في تاريخه

وبتلك النتيجة، توج النادي الأهلي باللقب الأفريقي للمرة الثانية عشر في تاريخه والثالثة على حساب النجم الساحلي في النهائي في بطولة إفريقيا في نسختها الـ36.