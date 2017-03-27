عقوبة ضخمة على عماد متعب وأحمد فتحي في الأهلي

البدري يستقر على غرامة متعب وفتحي

استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة حسام البدري، على توقيع عقوبة ضخمة على نجمي الفريق، عماد متعب وأحمد فتحي بعد تصريحاتهم المسيئة بالأمس تجاهز الجهاز الفني.

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر مقرب من الجهاز الفني، أن جسام البدري وسيد عبد الحفيظ اتفقا على فرض غرامة مالية كبيرة قد تصل إلى 600 ألف جنيه على عماد متعب وأحمد فتحي.

600 ألف جنيه غرامة على متعب وفتحي في الأهلي

وأكد المصدر أنه سيتم التحقيق مع متعب وفتحي خلال اليومين المقبلين، على أن يتم توقيع العقوبة بعد التحقيق والتي ستتراوح ما بين 200 إلى 300 ألف جنيه على كل لاعب.

وكان متعب وفتحي قد أطلق تصريحات نارية بحق حسام البدري المدير الفني وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأمس، مما أشعل بركان الغضب داخل الجهاز الفني.