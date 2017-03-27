صورة..حقيقة الإعتداء على رامي ربيعة في بنها

هل اعتدت الجماهير على رامي ربيعة في الأهلي؟

ترددت خلال الساعات الماضية أنباء حول الإعتداء على رامي ربيعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال تواجده في حفل افتتاح ستور النادي في مدينة بنها بمحافظة القليوبية.

وعلم “أخبار الأهلي” من مصدر موثوق به أن رامي ربيعة مدافع النادي الأهلي لم يتم الإعتداء عليه من قبل الجماهير مثلما تردد في بنها.

أنباء الإعتداء على ربيعة شائعات لا اساس لها من الصحة

وأكد المصدر أن رامي ربيعة كانت في طريقة للحافلة التي ستقله من أمام الاستور، فقامت الجماهير بشده من قميصه والتهافت عليه، دون الإعتداء عليه بأي شكل من الأشكال.

وتواجد نجوم النادي الأهلي، رامي ربيعة ووليد سيلمان وجونيور أجاي وسيد عبد الحفيظ في مدينة بنها اليوم احتفالاً بافتتاح ستور الأهلي.



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