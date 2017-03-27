في بيان رسمي.. أحمد حسن يشكو مرتضى منصور لرئيس الجمهورية

بيان أخر من أحمد حسن ضد مرتضى منصور أصدر أحمد حسن عميد لاعبي العالم، بيانا رسميا للرد على قرار مجلس النواب برفض رفع الحصانة عن المحامي مرتضى منصور، في البلاغات المقدمة ضده للتحقيق معه.

وجاء في البيان:

للأسف الشديد جاء رد مجلس النواب مخيبا ومخالفا لكل القوانين والدساتير، لحماية نائب أثبتت مباحث الإنترنت والنيابة بل والنائب العام كذلك أنه هو الذي هدد من هاتفه، ولكن مجلس النواب كذًب كل هذه الجهات بل ووصف البلاغات بأنها كيدية ولا أساس لها من الصحة.

مجلس النواب والذي من المفترض أن واجبه هو الحفاظ على حقوق الشعب وترسيخ دولة القانون، ولكن بما أنه أقدم على هذه الخطوة فإنه بذلك يريد أن يمحو هذه الدولة ويؤسس لدولة الغاب والتي يمنح فيها كل شخص الحق في أن يحصل على حقه بيده بعيدا عن القوانين التي من المفترض مع الأسف أن يكون هذا المجلس راعيا لها.

ملحوظة..

مرتضى منصور، يريد أن يعاقب بعض الشباب الذين ذهبوا لتشجيع فرقهم ويتهمهم بأنهم يهينون الدولة والمؤسسات وهذا لم يحدث، بل الإهانة معلومة لمن توجه! وكفى مزايدات علي الدولة فأنت أول من أهان الدولة بكافة مؤسساتها واتهمتها بأنها دولة عبيطة، على الهواء على مرأى ومسمع من الجميع ولم يتحرك أحد.

وأليس من الأولى أن تتم محاسبة من يهاجم أعراض الناس ويتهم الجميع بالباطل وبدون وجه حق ويهين كل مؤسسات الدولة وأفرادها بلا استثناء، بل ويوميا نراه يوجه سيلا من الاتهامات للنائب العام والتدخل في عمله دون أن يحاسبه أحد، والآن إلى من أذهب بعد تكذيب كل هذه الجهات السيادية من قبل مجلس النواب وبدن مسببات لقرار رفض السؤال ورفع الحصانة.

السيد الرئيس..