أخبار الأهلي اليوم.. الأهلي يُحيل أحمد فتحي للتحقيق

أحمد فتحي يخضع للتحقيق في الأهلي

استقر النادي الأهلي على إحالة أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي إلى التحقيق بعد تصريحاته المثيرة أمس عن تكذيب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي بسبب العرض السعودي.

ومن المقرر أن يخضع “جوكر” الاهلي للتحقيق عقب عودته من مسعكر منتخب مصر والذي يستعد لمواجهة منتخب توجو غداً وديا في إطار التحضير لمواجهة تونس في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 بالجابون.

ومن المنتظر أن يعقد عبد الحفيظ جلسة مع فتحي عقب عودته للتدريبات وذلك بعدما أجرى اتصالا بمحمود طاهر رئيس النادي الذي وافق على التحقيق مع اللاعب لمعرفة السبب وراء هجومه عليه عبر وسائل الإعلام.

وكان فتحي قد صرح أمس عبر فضائية “أون سبورت” بأنه تلقى عرضا رسميا للانتقال إلى أهلي جدة السعودي مقابل 700 ألف دولار على سبيل الإعارة لكنه تعجب من تكذيب مدير الكرة بعدما صرح بان العرض وهمي ولم يكن رسمي.