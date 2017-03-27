أندرلخت يكشف حقيقة رغبة ليفربول في التعاقد مع تريزيجيه

أندرلخت: لا يوجد عروض من ليفربول لضم تريزيجيه

كشف نادي أندرلخت البلجيكي حقيقة الأنباء التي ترددت في الفتة الأخيرة عن رغبة نادي ليفربول في الحصول على خدمات الدولي المصري محمود حسن “تريزيجيه”.

ولفت تريزيجيه الأنظار إليه هذا الموسم خيث يلعب معارا في صفوف موسكرون ، كما أنه قدم مستوى رائع مع منتخب مصر في بطولة أمم إفريقيا التي أقيمت بالجابون وحل فيها الفراعنة في المركز الثاني.

وقال المدير الرياضي لأندرلخت هيرمان هان هولسبيك في تصريحات صحفية بأن النادي لم بصله أي عرض رسمي من ليفربول للتعاقد مع تريزيجيه.

وأوضح هولسبيك بأن اللاعب يتابع حاليا من بعض الأندية لكنه هناك فارق بين المتابعة وبين العرض الرسمي.



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