صورة.. رسالة نارية من الأهلي لمانويل جوزيه قاهر منافسيه عقب اعتزاله التدريب

الأهلي لجوزيه: وداعا لمن أسعد جماهير المارد الأحمر ولم يرى منافسوه يوما أبيضا في حضوره

وجه النادي الأهلي رسالة قوية إلى المدرب البرتغالي المدير الفني السابق للفريق الأحمر بعدما أعلن أمس اعتزاله تدريب الساحرة المستديرة.

وكان المدرب البرتغالي قد أعلن أمس خلال تصريحات لصحيفة “أبولا” البرتغالية أنه حان الوقت لاعتزال تدريب كرة القدم.

وتوج جوزيه خلال قيادته للأهلي بالعديد من الألقاب حيث توج بـ20 لقب ما بين لقب الدوري المصري وكأس السوبر المصري ودوري أبطال إفريقيا وكأس مصر.

ونشر الأهلي على حسابه بموقع التواصل فيس بوك قائلا “حلق مع نسر الاهلى منذ أوائل الألفية.. فحقق الانجازات والبطولات التي سنظل نفخر بها وأصبح أحد أساطير القلعة الحمراء”.

وأضاف “وداعا لمن أسعد جماهير المارد الأحمر و لم يرى منافسوه يوما أبيضا فى حضوره”.