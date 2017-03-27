أخبار الزمالك اليوم.. الزمالك يتلقى ضربة قوية قبل مواجهة سموحة

تأكد غياب فتحي وصلاح عن مواجهة سموحة

تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة حلمي محمد حلمي ، ضربة قوية قبل المواجهة المقبلة أمام سموحة بتأكد غياب الثنائي علي فتحي وإبراهيم صلاح عن المباراة.

ويواجه الزمالك سموحة السبت المقبل في إطار مباريات الجولة الحادية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويعاني فتحي من كدمة قوية في القدم ، بينما يعاني صلاح من ألام في السمانة ، حيث لم يتعافى كلا اللاعبان من الإصابة التي لحقت بهما.

ومن المنتظر أن يعتمد الزمالك في المباراة المقبلة بأحمد توفيق وأحمد أبو الفتوح لتعويض غياب اللاعبان ، خاصة وأن المؤشرات كانت تشير إلى اقتراب فتحي من الدخول في قائمة الفريق مجددا بعد العودة من الإصابة لفترة طويلة.