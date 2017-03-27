أحمد فتحي: لم أقصد الإساءة لأي فرد داخل الأهلي وعلاقتي مميزة بالجميع

فتحي: مندهش من تفسيرات البعض حول تصريحي الأخير أكد أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي على أنه لا يمكن أن يكون قصد الإساءة لأي فرد من داخل جهاز الكرة بالفريق كما زعم البعض مؤخرًا من خلال تحريف فهم تصريحاته ،مبديًا اندهاشه من تفسيرات البعض، ومحاولة خلق مشاكل وموضوعات ليست موجودة على أرض الواقع.

وأضاف فتحي أنه مستمر مع الأهلي ويبذل كل ما في وسعه من أجل تحقيق أهداف الفريق، نافيًا بشكل قاطع رغبته في إثارة أي أزمة للرحيل، مؤكدًا أنه يحترم الأهلي بكل مسئوليه وجماهيره، ولا يمكن أن يفكر في افتعال أي مشكلة.

فتحي: لم أفتعل أي أزمة طوال السنوات الماضية في الأهلي

وشدد على أنه طوال سنوات تواجده في الأهلي لم يثر أي أزمة على الإطلاق.

وأشار فتحي على أنه لا يمكن أن يزايد أو يساوم على علاقته بالأهلي، موضحًا أن الهدف من تصريحاته كان فقط للتأكيد على تلقيه عرضًا رسميًا دون التهجم على أي فرد في جهاز الكرة، ومؤكدًا على علاقته المتميزة بكل أفراد الطاقم الفني والإداري وعلى رأسهم سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، حسام البدري المدير الفني.