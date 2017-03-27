عبد الحفيظ يكرر أخطاء جمعة وانقلاب الكبار يطيح به خارج الأهلي

عبد الحفيظ يقترب من الرحيل عن الأهلي

حرب شرسة من كبار الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ، والتي ظهرت خلال الأيام القليلة الماضية وتحديدا منذ توقيع العقوبة على الثنائي حسام غالي وأحمد فتحي ، بعد المشادة التي حدثت بينهما خلال إحدى تدريبات الفريق الأحمر.

ويبدو أن مدير الكرة بالأهلي بدء يكرر الأخطاء التي وقع فيها من سبقه وائل جمعة بالدخول في مناوشات مع حسام غالي وتوقيع غرامة مالية عليه وهو ما رفضه قائد الفريق الأحمر حيث طلب الرحيل عن الأهلي.

واشتعلت الأزمة بين عبد الحفيظ وكبار الأهلي بعد التصريح الأخير لأحمد فتحي أحد أبزر اللاعبين في هذا الموسم بالأهلي بعدما أبدى غضبه الشديد تجاه مدير الكرة بعدما أخفى عرض أهلي جدة السعودي مفسرا إياه بأنه وهمي.

بجانب كل هذا قام مدير الكرة بالتعليق على تهديد عماد متعب بالرحيل عن النادي بالرغم من تجديد تعاقده بقول “الأهلي أهم من أي لاعب” يمهد الطريق للإطاحة به خارج القلعة الحمراء في الوقت القريب.



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