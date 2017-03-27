تعليق ساخر من مرتضى منصور على اعتزال مانويل جوزيه التدريب نهائياً

مرتضى منصور على اعتزال جوزيه: عقبال ما يبطل الخمر

علق المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على اعتزال المدرب البرتغالي مانويل جوزيه والذي تولى تدريب الأهلي في مواسم عديدة.

وكان المدرب البرتغالي قد أعلن أمس في تصريحات صحفية بصحيفة “أبولا” البرتغالية بأنه حان الوقت لاعتزال عالم تدريب كرة القدم نهائيا.

وقال منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”عقبال ما يبطل شرب الخمر كمان”.

وأضاف “لم أدخل في مفاوضات معه في أي مرة لتدريب الزمالك ، وأكن كل احترام وتقدير للأهلي”.