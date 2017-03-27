الزمالك يوجه تحذيراً شديد اللهجة إلى الأهلي بسبب عمرو مرعي

مرتضى منصور للأهلي: إبعدوا عن عمرو مرعي

وجه المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك تحذيرا شديد اللهجة إلى الأهلي بسبب دخول النادي الأحمر في مفاوضات جادة مع مهاجم إنبي عمرو مرعي.

ويرغب قطبي الكرة المصرية في الحصول على خدمات المهاجم المميز والذي يقدم مستوى رائع مع الفريق البترولي هذا الموسم لتدعيم خط هجومهما في الموسم المقبل.

وقال منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذ يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”أحذر الأهلي بالبعد عن عمرو مرعي وعدم الدخول في مفاوضات معه كما أحذر عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي وأقول له بأن عقود الزمالك ليس لها قيمة وعقود الأهلي لها قيمة”.

وأضاف “اللاعب أبجى رغبته باللعب للزمالك الموسم المقبل ، وسنتفاوض مع إدارة إنبي للحصول على خدماته في الفترة المقبلة”.