ماذا قال مرتضى منصور على أنباء مفاوضات الأهلي مع علي جبر؟

مرتضى منصور: مفاوضات الأهلي مع علي جبر “تحرش رياضي”

رد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على الأنباء التي ترددت مؤخرا عن دخول الأهلي في مفاوضات مع مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأبيض علي جبر.

وترددت أنباء قوية خلال الأيام الماضية عن رغبة حسام البدري المدير الفني للأهلي في تدعيم خط دفاعه في الموسم المقبل ، وهو ما أدى لتكاثر الشائعات عن رغبته في ضم علي جبر مدافع الزمالك.

وقال منصور في مداخلة هاتفية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”مفاوضات الأهلي مع علي جبر ليس لها تعليق عندي إلا بأنها “تحرش رياضي”.

وأضاف “مسئولو الأهلي يغضبون مني لو علموا بأنني أتفاوض مع أي لاعب من الأهلي ، مؤكدا على أن علي جبر باقي في الفريق ولن يرحل إلا للاحتراف الخارجي”.

وأتم حديثه “تلقينا عرضين خلال الأيام الماضية من الدوري الإنجليزي للثنائي طارق حامد وعلي جبر”.