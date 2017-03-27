أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور: سأتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري في هذه الحالة.!

مرتضى منصور: سنتراجع عن الانسحاب من الدوري في حالة موافقة الجمعية العمومية

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك على أنه لن يمانع من التراجع عن قرار الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز في حالة موافقة الجمعية العمومية على التراجع عن هذا القرار.

وكان رئيس الزمالك قد أعلن قراره بالانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز ، عقب الظلم الذي تعرض له خلال مباراة فريقه السابقة أمام مصر المقاصة في الدوري الممتاز وتغاضي الحكم عن احتساب ركلة جزاء صحيحة لصالح الفريق الأبيض.

وعقد الزمالك جمعية عمومية في الأيام الماضية حيث صدقت على الانسحاب من مسابقة الدوري الممتاز بحجة تعرض الفريق لظلم تحكيمي.

وقال رئيس الزمالك في تصريحات ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذا ععبر أثير “شعبي إف إم” :”سأوافق على التراجع عن قرار الانسحاب من الدوري في حالة موافقة الجمعية العمومية للنادي الجمعة المقبلة عن هذا القرار”.

وأضاف “لو رفضت الجمعية العمومية وظلت على موقفها لن نتراجع عن الانسحاب من الدوري”.