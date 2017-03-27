أخبار الزمالك اليوم.. مرتضى منصور يكشف أخر تفاصيل المفاوضات مع جيريس

مرتضى منصور: توصلنا لاتفاق مع جيريس لتدريب الزمالك مقابل 45 ألف دولار

كشف المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أخر تفاصيل التفاوض مع الفرنسي ألان جيريس لتولي تدريب الفريق الأول لكرة القدم خلفا للمستقيل محمد حلمي.

وقال منصور في تصريحات إذاعية ببرنامج “الكورة في ملعبك” والذي يذاع عبر أثير “شعبي إف إم” :”توصلنا لاتفاق مع جيريس على تدريب الزمالك مقابل الحصول على 45 ألف دولار راتبا شهريا له و5 ألاف لمساعده”.

وأضاف “هناك وفد سيسافر خلال الساعات القليلة المقبلة إلى المدرب لتوقيع العقد معه بجانب استخراج التأشيرة له للدخول إلى مصر”.

وكان الزمالك قد أعلن أن هناك 5 مدربين مرشحين لتولي تدريب الفريق الأبيض خلفا لحملي ليخرج رئيس النادي ويؤكد اقتراب التوقيع مع جيريس المدير الفني لمنتخب مالي.