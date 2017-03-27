خالد الغندور: كنت أهلاوي.. وبدأت أشجع الزمالك متأخراً

الغندور: هزيمة الزمالك من الأهلي تسببت في تشجيعي له

أكد خالد الغندور لاعب نادي الزمالك السابق على أنه كان ينتمي في تشجيعه للنادي الاهلي خلال فترة الطفولة والمراهقة.

وأشار الغندور في تصريحات عبر قناة دي أم سي سبورتس إلى أن والده كان سبباً في تشجيعه للنادي الأهلي خلال مرحلة الطفولة.

وشدد لاعب الزمالك السابق على أنه كان يشجع الاهلي بصحبة والده في مدرجات استاد القاهرة، مؤكداً على حضوره لمواجهة القلعة الحمراء أمام كوتوكو الغاني في البطولة الأفريقية.

وأوضح لاعب الزمالك السابق أنه اتجه لتشجيع الفريق الأبيض بداية من عمر الـ12 وذلك عند مشاهدته لأحدى مباريات القمة بين الفريق والأهلي.

واختتم الغندور حديثه بالتأكيد على أنه بالرغم من خسارة الزمالك للمباراة أمام الأهلي، إلا أنه فضل الاتجاه لتشجيع الأبيض لإعجابه بأداء لاعبيه.