الزمالك يوضح حقيقة المفاوضات مع مدرب الكاميرون

الزمالك: من المستحيل أن يوافق بروس على تدريب الفريق

أعلن مسؤولو نادي الزمالك عن حقيقة المفاوضات التي تدور في الفترة الحالية بينهم وبين البلجيكي هوجو بروس المدير الفني الحالي لمنتخب الكاميرون.

وكانت تقارير إعلامية قد تطرقت للحديث عن وجود مفاوضات بين إدارة الزمالك وبروس خلال الفترة الحالية من أجل خلافة محمد حلمي المدير الفني للفريق.

وأشار مصدر في مجلس إدارة نادي الزمالك إلى أنه من غير المنطقي أن يوافق بروس على تدريب القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية.

وشدد المصدر على أن بروس مقبل على خوض منافسات كأس القارات مع المنتخب الكاميروني خلال الصيف القادم، وهو ما يجعل أمر تدريبه للزمالك مستحيلاً.

واختتم المصدر حديثه بأن إدارة الزمالك لا تفكر في التعاقد مع بروس نظراً لصعوبة الأمر في الفترة الحالية خاصة بعدما قاد الكاميرون لتحقيق لقب كأس أمم أفريقيا على حساب مصر.