كهربا: أتمنى مدرب أجنبي للزمالك

كهربا: أحب المدرب الأجنبي عن المدرب المصري

أكد اللاعب محمود عبد المنعم “كهربا” صانع ألعاب نادي اتجاد جدة السعودي والمعار من الزمالك المصري على رغبته في تعاقد القلعة البيضاء مع مدير فني أجنبي.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك قد أعلن عن رحيل محمد حلمي المدير الفني الحالي للفريق، مع وجود النية لتعين مدير فني أجنبي للفريق.

وشدد كهربا على أنه يفضل تعيين مدير فني أجنبي للزمالك في الفترة المقبلة، مؤكداً على أنه يجيد التعامل مع اللاعبين نفسياً بعكس المدربين المصريين.

وقال صانع ألعاب الزمالك المعار: ” أتمنى أن يتعاقد الفريق مع مدير فني أجنبي، فهو يجيد التعامل معي بعكس المدربيين المصريين “.

واكمل: ” المدرب الأجنبي بشكل عام يستطيع التعامل مع اللاعبين نفسياً قبل الملعب وهو الأمر الأهم بالنسبة لي ولمعظم اللاعبين “.

وتبحث إدارة الزمالك عن مدير فني أجنبي لتولي المهمة في الفترة المقبلة، حيث يعد الفرنسي ألان جيريس من بين المرشحين لتولي المنصب.